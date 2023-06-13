Маск прокомментировал потерю ВСУ немецких танков Leopard 2

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Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал потерю Вооруженными силами Украины немецких танков Leopard 2 и назвал боевые машины крайне уязвимыми для противотанкового оружия и мин. Об этом он написал в Twitter.

Предприниматель ответил на пост одного из пользователей соцсети, который заявил, что судя по видеороликам, попавшим в Сеть, танки Leopard "разрывают в клочья".

"Небольшое количество танков легко уничтожается противотанковым оружием и минами", – написал ему в ответ Маск.

По его словам, танков должно быть "либо много, либо не быть вообще".

До этого Маск прокомментировал новость о выделении Пентагоном нового пакета военной помощи Украине. Бизнесмен задался вопросом, чем закончится предоставление помощи Украине, если "не выдавать желаемое за действительное".

Российские военные уничтожили три танка Leopard в зоне СВО в течение 10 июня