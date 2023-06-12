Замглавы МИД Украины Мельник попросил ФРГ предоставить Киеву новые танки и БМП

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Германия могла без угрозы для собственной обороноспособности поставить Украине еще больше танков Leopard 2, в которых она нуждается. Об этом заявил замминистра иностранных дел и экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Украинской армии в первую очередь нужно гораздо большее количестве западных танков, боевых машин пехоты и другой бронетехники", – цитирует его Tagesspiegel.

Дипломат обратил внимание, что в арсенале Германии есть более 300 указанных танков, поэтому увеличение их поставок Киеву не повлияет на обороноспособность ФРГ.

Вместе с тем Мельник высказал необходимость в поставках Украине 60-ти дополнительных боевых машинах пехоты Marder.

Ранее в Германии заявили о намерении передать Украине еще четыре системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. Всего в рамках поддержки Украины ФРГ планирует поставить стране восемь систем для защиты воздушного пространства.



ФРГ планирует отправить на Украину дополнительную партию военной техники – СМИ