Берлин передаст Киеву еще четыре системы ПВО IRIS-T

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Берлин в рамках очередного пакета поддержки передаст Киеву четыре дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны Германии Надине Крюгер.

"В общей сложности это означает восемь систем – две уже поставлены, одна находится в процессе поставки, и пять будут поставлены позднее", – рассказала она.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил о взвешенных решениях при поставке вооружения украинской стороне. Политик подчеркнул, что все несут ответственность за то, чтобы не произошло эскалации.

Вместе с этим он добавил, что решения по передаче эффективного оружия, артиллерии, БМП, ПВО, системы IRIS-T, Patriot, танков и боевых танков обсуждались сообща. При этом Шольц указал на необходимость думать о том, чтобы не зайти в вопросе поставок вооружений слишком далеко.

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