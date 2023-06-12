Украинская армия потеряла три переданных Финляндией немецких танка Leopard 2 – СМИ

Фото: телеграм-канал "Военный осведомитель"

Вооруженные силы Украины потеряли в ходе попыток наступления как минимум половину танков Leopard 2, которые Киеву передала Финляндия. Об этом пишет Helsingin Sanomat.

Издание сообщает, что танки, поставленные Финляндией, оснащены противоминным тралом, который отчетливо идентифицируется на кадрах с уничтоженной техникой ВСУ. Эксперт Helsingin Sanomat Джон Хелин подтвердил изданию, что на фото из Запорожской области действительно видны уничтоженные Leopard 2.

Всего же Киев получил от Хельсинки шесть танков Leopard с противоминным тралом.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные отразили попытки прорыва ВСУ в ДНР. По данным ведомства, за минувшие сутки украинская сторона потеряла более 300 военнослужащих, два танка, несколько гаубиц и другую технику.

До этого военнослужащие одного из подразделений украинских войск признали, что лишись большей части боевых машин пехоты Bradley в ходе контрнаступления.



Российские военные уничтожили три танка Leopard в зоне СВО в течение 10 июня