Фото: Министерство обороны РФ

Военнослужащие одного из подразделений украинских войск сообщили, что лишись большей части боевых машин пехоты Bradley в ходе контрнаступления. Об этом пишет агентство AFP.

"Группа украинских солдат... заявили..., что они потеряли большую часть Bradley", – отмечается в заявлении.

По данным прессы, из девяти машин шесть оказались разбиты, однако одна осталась невредимой.

До этого издание Politico сообщало, что Вооруженные силы РФ успешно отражают контрнаступление украинских войск. Журналисты указали на тот факт, что в Сети появляется множество фотографий с уничтоженной западной техникой, которая применяется ВСУ во время наступления.

9 июня Владимир Путин заявил о начале украинского наступления. Он уточнил, что об этом говорит применение стратегических резервов.

При этом президент РФ отметил, что все попытки контрнаступления, которые были предприняты Киевом, оказались провальными. Он подчеркнул, что наступательный потенциал у ВСУ все еще сохранился.

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