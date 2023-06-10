Зеленский заявил, что ВСУ проводят контрнаступательные действия

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Вооруженные силы Украины начали проводить контрнаступление. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинского президента Владимира Зеленского.

Однако глава страны не стал раскрывать стадии действий.

"Считаю, что мы обязательно это все будем ощущать", – указал он.

9 июня Владимир Путин заявил о начале украинского наступления. Он уточнил, что об этом говорит применение стратегических резервов.

При этом президент РФ отметил, что все попытки контрнаступления, которые были предприняты Киевом, оказались провальными. Он подчеркнул, что наступательный потенциал у ВСУ все еще сохранился.

Ранее зарубежные СМИ сообщали о начале контрнаступления Украины. Отмечалось, что оно уже находится в активной фазе, что подтвердили источники, близкие к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении с утра 4 июня. В Минобороны РФ заявили, что противник в нем задействовал шесть механизированных и два танковых батальона.

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