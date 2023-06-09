Путин заявил о начале украинского наступления

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Украинское контрнаступление началось, о чем говорит применение стратегических резервов, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

"Совершенно точно можно констатировать, что это украинское наступление началось, и об этом говорит использование стратегических резервов", – заявил он.

При этом президент РФ отметил, что все попытки контрнаступления, которые были предприняты Киевом, оказались провальными. Он подчеркнул, что наступательный потенциал у Вооруженных сил Украины (ВСУ) все еще сохранился.

"Что касается захлебнулось (контрнаступление. – Прим. ред.) или нет, можно констатировать, что все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления провалились", – сказал он.

Также российский лидер отметил, что в последние дни наблюдаются значительные потери со стороны Украины, которые превышают обычно публикуемые показатели.

"Украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству наших солдат и правильной организации войск", – подчеркнул Путин.

То, что происходит в данный момент в зоне специальной военной операции, связано с событиями прошлых лет, ответственность за которые лежит на Киеве, первичным источником власти которого стал государственный переворот, резюмировал российский лидер.

Ранее зарубежные СМИ сообщали о начале контрнаступления Украины. Отмечалось, что оно уже находится в активной фазе, что подтвердили источники, близкие к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении с утра 4 июня. В Минобороны РФ заявили, что противник в нем задействовал шесть механизированных и два танковых батальона.

6 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим в течение трех суток предпринял обещанное наступление на разных участках фронта. Он отметил, что попытки наступления ВСУ были сорваны, противник остановлен.

В ночь на 8 июня ВСУ попытались прорвать оборону ВС РФ на запорожском направлении силами до 1,5 тысячи человек и 150 единиц бронетехники, сообщал Шойгу. По его словам, украинские войска потеряли до 350 человек личного состава, а также 30 танков и 11 боевых машин пехоты за два часа боя.



Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону ВС РФ на запорожском направлении 8 июня