Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Отражение всех попыток наступления ВСУ показывает, насколько хорошо подготовлены российские войска. Об этом сообщил отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в своей статье для издания Sandboxx.

По его словам, солдатам ВС РФ удалось с лета прошлого года создать на Украине одну из самых обширных оборонительных сетей в новейшей истории. Эта сеть включает в себя разнообразные сооружения: противотанковые окопы, заграждения, артиллерийские позиции и прочее.

Атламазоглу также указал на то, что отличная подготовка российских войск позволяет им выводить из строя поставленные Киеву немецкие танки Leopard 2A6 и американские M2 Bradley.

По мнению специалиста, украинские бойцы не смогут эффективно противостоять ВС РФ из-за отсутствия господства в воздухе.

Ранее Вооруженные силы РФ сорвали попытки атаки украинских штурмовых групп в районе населенного пункта Торское в ДНР и Серебрянского Лесничества.

До этого председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что российские военнослужащие отражают новую попытку наступления ВСУ в Запорожской области.

За минувшие сутки войска РФ отразили пять атак ВСУ в районе Артемовска