Рогов заявил, что войска РФ отражают новую попытку наступления ВСУ в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинские боевики осуществляют очередную попытку ночного наступления в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Наши воины встречают их с характерным горячим и шквальным русским гостеприимством", – написал Рогов в своем телеграм-канале.

Ранее он сообщил, что ВСУ вечером 9 июня начали мощный обстрел из тяжелых видов вооружения на ореховском и пологовском направлениях в Запорожской области.

До этого, по словам Рогова, украинские войска начали осуществлять переброску свыше 30 тысяч человек на запорожское направление. Это подтверждают средства визуального контроля.

Президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление началось, однако все попытки его проведения оказались провальными.

Путин назвал трагедией потери украинской армии в ходе контрнаступления