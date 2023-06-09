Рогов сообщил о переброске 30 тыс бойцов ВСУ на запорожское направление

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Украинские войска начали осуществлять переброску свыше 30 тысяч человек на запорожское направление. Это подтверждают средства визуального контроля, сообщает радио КП со ссылкой на председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова.

"Сегодня они перебрасывают группировки: если изначально речь шла о 10 тысячах боевиков ВСУ, то, по последним подтвержденным данным, как минимум свыше 30 тысяч боевиков перебрасываются на запорожском направлении с херсонского", – уточнил Рогов.

До этого врио главы ДНР Денис Пушилин выразил уверенность в том, что освобождение Марьинки не затянется после дополнительной переброски чеченских подразделений в этот город. По его словам, ВСУ образовали достаточно серьезный укрепрайон в Марьинке. Кроме того, украинские войска постоянно перебрасывают туда резервы.

8 июня генерал-майор Иван Попов сообщил, что ВСУ попытались проломить оборону российских сил на запорожском направлении, чтобы после этого выйти к морю. Он добавил, что атака была отражена.

ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении с утра 4 июня. В Минобороны заявили, что противник в нем задействовал шесть механизированных и два танковых батальона. Его целью назвали прорыв обороны на наиболее уязвимом, по мнению украинской стороны, участке фронта.

ВС РФ подавили опорный пункт украинских боевиков на запорожском направлении