В МО РФ заявили, что ВСУ предприняли попытку пролома обороны для выхода к морю

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Вооруженные силы Украины попытались проломить оборону российских сил на запорожском направлении, чтобы после этого выйти к морю. ВС РФ ожидает тяжелая работа, сообщил командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов.

"Умело организованное огневое поражение, разведка и наблюдение, танки, которые применялись командирами батальонов первого эшелона, – все в совокупности с действиями подразделений представителей родов войск и сыграло свою важнейшую роль в отражении сегодняшней попытки противника", – цитирует его РИА Новости.

По словам генерал-майора, важная роль в отражении атаки ВСУ отдана пехоте. Он рассказал, что ею являлись солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры 70-го мотострелкового полка 42-й дивизии.

До этого СМИ сообщили, что Вооруженные силы Украины терпят значительные потери в тяжелой технике и военных при наступлении. По данным прессы, украинские войска уже потеряли несколько полученных американских транспортных средств (MRAP), которые защищают от мин.

ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении с утра 4 июня. В Минобороны заявили, что противник в нем задействовал шесть механизированных и два танковых батальона. Его целью назвали прорыв обороны на наиболее уязвимом, по мнению украинской стороны, участке фронта.

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