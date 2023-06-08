ВСУ понесли значительные потери при наступлении – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны РФ"

Вооруженные силы Украины терпят значительные потери при наступлении. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских высокопоставленных чиновников.

По данным телеканала, потери составили в тяжелой технике и военных.

"Они столкнулись с сопротивлением более сильным, чем ожидалось... при их первой попытке прорвать российские позиции на востоке страны", – указали источники.

Согласно информации, украинские войска уже потеряли несколько полученных американских транспортных средств (MRAP), которые защищают от мин. По мнению чиновников, данные потери не повлияют на контрнаступление.

Телеканал добавил, что на Западе не ожидали большого риска от контрнаступления.

До этого СМИ сообщали, что контрнаступление Вооруженных сил Украины началось, оно уже в активной фазе. В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов отметил, что запланированное контрнаступление Вооруженных сил Украины еще не началось.

6 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ в течение трех суток предприняли обещанное наступление на разных участках фронта. По его словам, 4 июня украинская армия силами 23-й и 31-й механизированных бригад пыталась наступать на пяти направлениях, но успеха не добилась.

Глава Минобороны отметил, что попытки наступления ВСУ были сорваны, противник остановлен. Украинские части не добились своих целей и понесли "значительные и несопоставимые потери".

ВСУ предприняли попытку прорыва обороны на запорожском направлении – Шойгу