Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины предприняли неудачную попытку прорыва фронта на запорожском направлении. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

"В штурме приняло участие около двух мотопехотных рот и свыше полутора десятков единиц бронетехники, включая танки Т-72, американские БТР М113, бронеавтомобили M1224 MaxxProo и HMMWV M1151A1", – написал он.

По словам Рогова, помимо регулярных частей ВСУ в атаке принимали участие наемники из Польши. Он рассказал, что украинские силы вклинились на 400 метров в глубину фронта, но понесли потери и были откинуты с занятых позиций.

Потери ВСУ составили не менее десяти единиц бронетехники и около 50 боевиков, резюмировал Рогов.

Ранее стало известно, что вооруженные силы Российской Федерации поразили цех по сборке беспилотных летательных аппаратов Украины в районе Днепропетровска. Кроме того, российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили 21 БПЛА Украины в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.



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