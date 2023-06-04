Кадыров рассказал о работе по выявлению диверсантов в зоне СВО

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ от Чеченской Республики "открыли сезон охоты" на украинских диверсантов, активизировавшихся в зоне спецоперации. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"На контролируемой подразделением Рустама Агуева территории активизировались украинские ДРГ. Это значит, что наши подразделения открыли на них сезон охоты", – написал Кадыров, отметив наличие достойных результатов.

По словам главы республики, в ходе спецмероприятий бойцы чеченских подразделений лишают членов ДРГ формы, боеприпасов и провизии.

Вместе с тем Кадыров задался вопросом, для чего диверсанты нападают на мирное население. Он заявил, что членам украинских ДРГ не следует скрываться от российских бойцов и заставлять себя искать.

В ночь на 1 июня члены украинской ДРГ напали на Шебекинской городской округ Белгородской области. В Минобороны РФ заявили, что в атаке участвовали до 70 диверсантов.

В результате инцидента пострадали 16 человек. Их доставили в местное медучреждения для оказания помощи. При обстреле повреждения получили три административных здания, общежитие, 10 предприятий и коммерческих объектов



Два человека пострадали во время новых обстрелов ВСУ Белгородской области