В атаке на Шебекино участвовали до 70 диверсантов ВСУ – Минобороны РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В атаке на Шебекино Белгородской области 1 июня участвовали до 70 украинских военных, заявили в министерстве обороны Российской Федерации.

"Всего в атаке участвовало до 70 боевиков, пять танков, четыре бронированные машины, семь пикапов и один "КамАЗ", – сообщили в российском военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что группа из 15 украинских диверсантов совершила попытку проникновения на российскую территорию вдоль левого берега реки Северский Донец по направлению к населенным пунктам Гатищево и Новая Таволжанка. Однако члены группы подорвались на минном поле, а их остатки были уничтожены российской артиллерией.

Кроме того, еще одна группа из 20 человек при поддержке двух бронированных машин выдвигалась по правому берегу Северского Донца к населенному пункту Новая Таволжанка. После стрелкового боя с пограничными подразделениями РФ группа была рассеяна.

В военном ведомстве добавили, что утром 1 июня ВКС РФ нанесли девять ударов по отступающим формированиям и резервам ВСУ. Всего на приграничной территории было ликвидировано более 50 бойцов ВСУ, четыре бронированные машины, один РЗСО БМ-21 "Град", а также один пикап.

В ночь на 1 июня Вооруженные силы Украины атаковали город Шебекино Белгородской области. Сейчас в районе обстоит сложная ситуация. По словам Гладкова, регион планируют покинуть 200 человек, их направят в Пензу. Позже еще 600 переправят в Калугу и Ярославль.

В министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что российская армия помешала попытке украинских сил совершить теракт в районе Шебекина. После интенсивного обстрела Белгородской области вражеские формирования попытались проникнуть на российскую территорию.

ВС РФ отразили три атаки ВСУ. С помощью авиации Западного военного округа нанесено 11 ударов по позициям украинских боевиков. Ракетными войсками и артиллерией выполнено 77 огневых задач, тяжелыми огнеметными системами произведено два удара. Нарушения госграницы не допущено.

Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом сработала российская система ПВО. Он также рассказал, что при обстрелах Шебекинского округа за сутки пострадали 12 человек. По его словам, в настоящее время уточняется детальная информация по разрушениям.



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