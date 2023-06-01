Восемь человек пострадали после обстрела ВСУ Шебекинского округа в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Восемь человек получили травмы в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины Шебекинского округа в Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

"Противника на территории Белгородской области не было и нет. Вооруженные силы, пограничники, Федеральная служба безопасности, Росгвардия на месте. Но идет массированный обстрел. Конечно, жизнь мирных жителей, населения под угрозой. В первую очередь, в Шебекино и в окрестных селах", – заявил он.

По словам губернатора, администрация районов и городов сейчас осуществляет вывоз местного населения. Гладков отметил, что делать это во время обстрелов опасно, нужно дожидаться окончания прилетов, взрывов и рисков быть раненым или погибшим от снарядов. Глава региона подчеркнул, что при необходимости срочной эвакуации администрация передаст защищенную технику.

Как только ситуация с прилетами нормализуется, власти продолжат вывозить людей, все пункты временного размещения готовы. Вместе с этим он поделился, что сегодня регион покинут 200 человек, их направят в Пензу. Позже еще 600 человек переправят в Калугу и Ярославль.

Гладков также рассказал, что в регионе подключили дополнительный номер телефона для обращения жителей Шебекинского округа. Так, попросить о помощи в выезде можно по многоканальному номеру 122.

В ночь на 1 июня ВСУ начали обстрел города Шебекино Белгородской области. До этого сообщалось о пяти пострадавших. Травмы получил мужчина, сотрудник полиции, у него выявили открытый перелом плечевой кости. Пострадали также две женщины, у них зафиксировали осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Есть еще один пострадавший мужчина, это охранник моста.

Накануне Гладков рассказал, что в связи с участившимися обстрелами со стороны ВСУ из белгородских Шебекинского и Грайворонского округов начнут вывозить детей. Первые 300 ребят уже приехали в Воронеж.