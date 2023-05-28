Под обстрел ВСУ попали несколько сел Шебекинского округа Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины обстреляли несколько населенных пунктов Шебекинского округа Белгородской области. Пострадавшие отсутствуют, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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"В Шебекино осколками снарядов повреждены забор и постройки одного из предприятий. На территории произошло возгорание. Пожарные расчеты уже на месте, приступили к тушению", – уточнил он.

По словам главы региона, прилет на территорию базы отдыха произошел в селе Безлюдовка. В результате попадания снаряда в один из корпусов базы произошло задымление.

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Кроме того, в селе Белянка на парашюте спустился неизвестный предмет. Специалисты оцепили место происшествия.

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27 мая около 250 прилетов со стороны ВСУ зафиксировали в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что в результате вражеских атак пострадали два человека. Административные здания были повреждены в населенных пунктах Майский и Октябрьский. Также девять раз обстрелу подвергся Белгородский район.