Мужчина пострадал после обстрела ВСУ села Терезовка Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины обстреляли село Терезовка Шебекинского округа, в результате травмы нижних конечностей получил мужчина. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Бригада ФМБА доставляет его в центральную районную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", – написал глава региона.

В среду, 24 мая, дрон сбросил взрывное устройство над частным жилым домом, который находится в селе Новая Таволжанка Белгородской области. По словам Гладкова, оно не взорвалось, пострадавших нет.

В начале недели в Грайворонский городской округ Белгородской области зашла украинская ДРГ. В результате этого погибли два местных жителя – мужчина и женщина. Последняя скончалась от сердечной недостаточности при эвакуации населения на безопасное расстояние.

Уже в среду, 24 мая, Гладков рассказал, что ночью было осуществлено большое количество атак БПЛА в Белгородской области. С большей частью системы ПВО смогли справиться, однако власти зафиксировали повреждения в Белгороде, Борисовском и Белгородском районах.

По теме охраны территории у белгородских властей появились вопросы к Минобороны РФ после проникновения в регион диверсантов. Также, отметил Гладков, вопросы вызывают постоянные обстрелы области.