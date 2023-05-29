Гладков заявил, что присоединение Харьковской области решит проблему с обстрелами

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Проблему с постоянными обстрелами Белгородской области со стороны ВСУ поможет решить присоединение Харьковской области, считает глава российского региона Вячеслав Гладков.

"Харьков присоединить к Белгородской области. Это лучший способ решения проблемы обстрелов в Белгородской области", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее сообщалось, что на территории Белгородской области разорвались около 250 украинских снарядов. Гладков рассказал, что в результате вражеских атак пострадали два человека. Административные здания были повреждены в Майском и Октябрьском. Также девять раз обстрелу подвергся Белгородский район.

Позднее Вооруженные силы Украины обстреляли еще несколько населенных пунктов Шебекинского округа Белгородской области. По словам главы региона, прилет на территорию базы отдыха произошел в селе Безлюдовка.

