27 мая, 23:21Происшествия
Губернатор Белгородской области попал под обстрел в Шебекино
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал под обстрел при въезде в город Шебекино. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
"Попасть в Шебекино сам смог только со второго раза. Первый раз, въехав в город, попали под обстрел" – написал Гладков.
Он рассказал, что начавшиеся обстрелы не позволили ему покинуть машину, а снаряды взрывались на соседней улице от него.
Ранее Гладков сообщал о погибшем в результате обстрела со стороны украинских войск Шебекинского округа Белгородской области. Мужчина работал охранником на одном из городских предприятий, рассказал он.
Губернатор добавил, что есть пострадавшие двое детей и мужчина.
Гладков сообщил об обстреле Шебекино днем 27 мая. Снаряды повредили фасады домов, из-за ударной волны были выбиты стекла, повреждена дорога.
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