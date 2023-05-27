Один человек погиб при обстреле со стороны ВСУ города Шебекино в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Один человек погиб в результате обстрела со стороны украинских войск Шебекинского округа Белгородской области. Им был охранник предприятия города, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Среди пострадавших есть дети – двое подростков: девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и мальчик 17 лет с контузией. Транспортируются в детскую областную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", – уточнил он.

По словам главы региона, один мужчина получил рассечения кожи головы.

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Гладков рассказал, что снаряды попали на территорию двух крупных предприятий, после чего началось возгорание. На место прибыли пожарные.

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Кроме того, повреждение получили линии электропередачи. Аварийные и оперативные службы обследуют территории, добавил он.

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До этого Гладков сообщил, что ВСУ подвергли обстрелу город Шебекино Белгородской области. Тогда он говорил, что никто не пострадал, однако женщине стало плохо на фоне стресса. Взрывной волной от прилета снаряда ствольной артиллерии поврежден фасад и выбиты стекла в ледовой арене, отмечал губернатор.