12:02Происшествия
Украинские войска подвергли обстрелу город Шебекино Белгородской области
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
ВСУ подвергли обстрелу город Шебекино Белгородской области. О происшествии сообщает глава региона Вячеслав Гладков в своем официальном телеграм-канале.
По информации губернатора, никто не пострадал, однако женщине стало плохо на фоне стресса. Ее доставят в районную больницу, добавил он.
"Взрывной волной от прилета снаряда ствольной артиллерии поврежден фасад и выбиты стекла в ледовой арене, также есть прилеты на территорию парковки – повреждено дорожное полотно", – говорится в публикации Гладкова.
Кроме того, были зафиксированы прилеты по пешеходному мосту.
Ранее сообщалось, что в селе Новая Таволжанка в результате обстрела ВСУ пострадала женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. У женщины поверхностные ранения мягких тканей головы, а также верхних и нижних конечностей.
Кроме того, осколки снарядов повредили постройки на территории базы отдыха. Загорелся гараж и частный жилой дом. Пожар ликвидировали прибывшие оперативные службы.
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