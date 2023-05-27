Украинские войска подвергли обстрелу город Шебекино Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

ВСУ подвергли обстрелу город Шебекино Белгородской области. О происшествии сообщает глава региона Вячеслав Гладков в своем официальном телеграм-канале.

По информации губернатора, никто не пострадал, однако женщине стало плохо на фоне стресса. Ее доставят в районную больницу, добавил он.

"Взрывной волной от прилета снаряда ствольной артиллерии поврежден фасад и выбиты стекла в ледовой арене, также есть прилеты на территорию парковки – повреждено дорожное полотно", – говорится в публикации Гладкова.

Кроме того, были зафиксированы прилеты по пешеходному мосту.

Ранее сообщалось, что в селе Новая Таволжанка в результате обстрела ВСУ пострадала женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. У женщины поверхностные ранения мягких тканей головы, а также верхних и нижних конечностей.

Кроме того, осколки снарядов повредили постройки на территории базы отдыха. Загорелся гараж и частный жилой дом. Пожар ликвидировали прибывшие оперативные службы.

