Женщина пострадала в результате обстрела Новой Таволжанки Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Под обстрел Вооруженных сил Украины попало село Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В результате пострадала женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. У женщины поверхностные ранения мягких тканей головы, а также верхних и нижних конечностей.

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Кроме того, осколки снарядов повредили постройки на территории базы отдыха. Загорелся гараж и частный жилой дом.

На месте происшествия находятся все оперативные службы, пожар потушили. Внутри гаража поврежден один легковой автомобиль.

Утром сообщалось, что ВСУ обстреляли Грайворонский городской округ Белгородской области. В четырех частных домовладениях в Грайвороне есть повреждения. В частности, разрушена летняя веранда, посечены заборы и выбиты окна. Окна также выбиты в одном магазине. Осколки снаряда посекли и автомобиль.

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В Глотово разрушен нежилой дом, посечен фасад и выбиты окна в здании Дома культуры. Также повреждено ограждение магазина и ближайших построек.

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Ранее в селе Терезовка Шебекинского округа Белгородской области в результате обстрела ВСУ пострадал местный житель. С травмами ног его госпитализировали в центральную районную больницу.

