ВСУ обстреляли Шебекинский городской округ в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинские войска обстреляли Шебекинский городской округ в Белгородской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Есть один пострадавший, мужчина с легкими ранениями головы и правой ноги. Вся необходимая медицинская помощь оказана в ЦРБ, отправлен на амбулаторное лечение", – написал Гладков.

Он также заявил о повреждениях кровли двух частных домовладений и шести легковых автомобилях в результате попадания осколков снарядов. Кроме того, были повреждены дорожное полотно и светофор, а также уличный газопровод.

В селе Безлюдовка есть повреждение линии электропередачи, добавил Гладков. В связи с этим без света остались населенные пункты Графовка, Пристень и Ивановка.

Как уточнил губернатор, сейчас месте работают аварийные и оперативные службы, продолжается подомовой обход.

Ранее сообщалось, что в селе Новая Таволжанка в результате обстрела ВСУ пострадала женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. У женщины поверхностные ранения мягких тканей головы, а также верхних и нижних конечностей.

Кроме того, осколки снарядов повредили постройки на территории базы отдыха. Загорелся гараж и частный жилой дом. Пожар ликвидировали прибывшие оперативные службы.