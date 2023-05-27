Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн"

Один человек погиб в результате обстрела Волновахи со стороны ВСУ. Представительство ДНР в СЦКК рассказало о последствиях вражеской атаки в своем официальном телеграм-канале.

Ведомство уточнило, что при обстреле в Майском переулке, 7 погибла женщина 1951 года рождения. Также в результате атаки был ранен мужчина 1973 года рождения.

Ранее украинские военные обстреляли Калининский район Донецка, в результате чего погиб один человек. Зафиксировано прямое попадание в здание Научно-исследовательского института в районе Покровского рынка.

До этого ВСУ обстреляли город Ясиноватая в ДНР. По жилым кварталам прилетело по меньшей мере десять снарядов. В результате ранения получили два мирных жителя.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

