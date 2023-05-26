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26 мая, 23:56

Происшествия

Мэр Мариуполя заявил об отсутствии пострадавших после обстрела города со стороны ВСУ

Фото: ТАСС/Николай Тришин

В результате обстрела Мариуполя со стороны украинской армии никто из местных жителей не пострадал. Об этом сообщил мэр города Олег Моргун.

Мэр подтвердил, что ВСУ совершили удары по городу из двух дальнобойных ракет. После сообщений об обстреле на место происшествия выехали оперативные службы.

"К счастью, по предварительным данным, жертв, пострадавших и разрушений городской инфраструктуры нет", – написал Моргун в своем телеграм-канале.

На фоне произошедшего мэр рекомендовал местным жителям сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Он обратил внимание, что доверять следует информации, размещенной только в официальных источниках.

До этого источники в силовых структурах ДНР сообщили, что ВСУ направили в сторону Мариуполя две ракеты Storm Shadow. Средства вооружения англо-французского производства были запущены в сторону завода "Азовсталь".

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