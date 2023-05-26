Один человек погиб в Донецке после обстрела ВСУ

Фото: телеграм-канал "АГС_Z_Донбасса"

Украинские военные обстреляли Калининский район Донецка, в результате чего погиб один человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"Зафиксировано прямое попадание в здание Научно-исследовательского института в районе Покровского рынка. Один человек погиб", – написал он, отметив, что в настоящее время подробности уточняются.

На днях ВСУ обстреляли город Ясиноватая в ДНР. По жилым кварталам прилетело по меньшей мере десять снарядов. В результате ранения получили два мирных жителя.

До этого председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил вернуть в РФ звание "город-герой" и наделить им Донецк и Луганск за мужество и героизм их жителей. Он отметил, что его партия уже готовит соответствующие поправки в законодательство.

