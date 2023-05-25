15:54Происшествия
Неразорвавшийся боеприпас обнаружили в районе хутора Калинин Белгородской области
Фото: 123RF/seenad
Неразорвавшийся боеприпас обнаружили вблизи хутора Калинин в Яковлевском городском округе Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Вчера в поле рядом с хутором Калинин была найдена воронка с неразорвавшимся взрывоопасным предметом. Место оцепили", – написал он.
По его словам, специалисты Минобороны РФ приступят к ликвидации боеприпаса после того, как жителей расположенных вблизи находки улиц увезут на безопасное расстояние.
Накануне в селе Терезовка Шебекинского округа Белгородской области в результате обстрела ВСУ пострадал местный житель. С травмами ног его госпитализировали в центральную районную больницу.
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