Глава ЛДПР предложил наделить Донецк и Луганск званием города-героя

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В России необходимо вернуть звание "город-герой" и наделить им Донецк и Луганск. С таким предложением выступил председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

"ЛДПР предлагает вернуть почетное звание "город-герой" и присвоить его Донецку и Луганску за мужество и героизм жителей. Готовим соответствующие поправки к законодательству", – цитирует его RT.

Вместе с этим председатель партии добавил, что подобное предложение не в первый раз выдвигается гражданами РФ. Слуцкий подчеркнул, что в ЛДПР считают его обоснованным.

В 2017 году на тот момент глава ДНР Александр Захарченко присвоил Донецку звание "город-герой".

Идея присвоить подобное звание городу мелькала в повестке не один раз. Летом прошлого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не в курсе о предложении возродить звание "город-герой" и присвоить его Донецку.