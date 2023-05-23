Система ПВО отразила атаку украинских войск в Харцызске

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система противовоздушной обороны отразила удар украинских войск по городу Харцызск в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Викторию Жукову.

Согласно данным местных силовых структур, всего над городом прогремели три взрыва.

Ранее сообщалось, что беспилотник сбросил взрывчатку на подстанцию в Суджанском районе Курской области. В результате обесточеными оказались села Плехово, Гуево и Горналь.

До этого системы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат над Белгородом и Белгородским районом. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадавшие отсутствуют.