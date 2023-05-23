ВСУ обстреляли село Курковичи Брянской области

Фото: телеграм-канал "AV БогомаZ"

Украинские войска подвергли обстрелу село Курковичи Брянской области утром 23 мая. Глава региона Александр Богомаз рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"Сегодня утром ВСУ обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела произошло возгорание двух домовладений, повреждена хозяйственная постройка", – говорится в его публикации.

Губернатор добавил, что сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали село Хоромное Климовского района Брянской области при помощи минометов. В результате обстрела произошло возгорание одного домовладения и хозяйственной постройки.

До этого Богомаз сообщил, что силами ПВО был сбит украинский беспилотник в Клинцах. В результате налета был поврежден балкон жилого дома, при этом никто не пострадал.

