Следователи установят обстоятельства обстрела в Брянской области со стороны Киева

Фото: группа ВК "Климово_32"

Следственный комитет РФ проведет расследование по факту минометного обстрела ВСУ села Хоромное в Брянской области, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Следствие установит обстоятельства произошедшего. Действиям всех причастных лиц дадут уголовно-правовую оценку.

В результате обстрела произошло возгорание частного дома и хозяйственной постройки.

Утром ВСУ атаковали село Хоромное Климовского района Брянской области при помощи минометов. Пострадавшие отсутствуют.

До этого губернатор региона Александр Богомаз заявил, что силами ПВО был сбит беспилотник Вооруженных сил Украины в Клинцах. В результате налета был поврежден балкон жилого дома, при этом никто не пострадал.