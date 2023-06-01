Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Над Белгородом сработала российская система ПВО. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", – отметил губернатор.

Немногим ранее он сообщил, что при обстрелах Шебекинского округа за сутки пострадали 12 человек.

"В Шебекинском городском округе под многочисленные артиллерийские обстрелы попали несколько населенных пунктов. Только за минувшие сутки есть 12 пострадавших", – заявил Гладков.

Гладков добавил, что всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Под обстрелами никто не погиб.

По предварительным данным, повреждения получили четыре многоквартирных дома, 18 частных домовладений, три административных здания, здание сельскохозяйственного предприятия.

Также под обстрел попала территория промышленного предприятия. Повреждены здание общежития и детский сад. Кроме того, при обстрелах повреждения получили пять легковых автомобилей и один автобус. В настоящее время уточняется детальная информация по разрушениям.

В ночь на 1 июня Вооруженные силы Украины атаковали город Шебекино Белгородской области. Сейчас в районе обстоит сложная ситуация. По словам Гладкова, регион планируют покинуть 200 человек, их направят в Пензу. Позже еще 600 переправят в Калугу и Ярославль.

В министерстве обороны сообщили, что российская армия помешала попытке украинских сил совершить теракт в районе Шебекина. После интенсивного обстрела Белгородской области вражеские формирования попытались проникнуть на российскую территорию.

ВС РФ отразили три атаки ВСУ. С помощью авиации Западного военного округа нанесено 11 ударов по позициям украинских боевиков. Ракетными войсками и артиллерией выполнено 77 огневых задач, тяжелыми огнеметными системами произведено два удара. Нарушения госграницы не допущено.



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