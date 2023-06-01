Белгородский губернатор опроверг сообщения об экстренной эвакуации жителей Шебекина

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

В Шебекинском округе Белгородской области не проводится экстренная эвакуация, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем официальном телеграм-канале.

"Сейчас в Сети распространяется фейк – информация о точках сбора для срочной эвакуации жителей Шебекинского округа. На данный момент массово собирать людей в какой-то конкретной точке невозможно и небезопасно", – говорится в его публикации.

Губернатор уточнил, что гражданам, которые уезжают, могут предоставить места в пунктах временного размещения, например в "Белгород-арене". Местные жители всегда могут обратиться за помощью в администрацию округа, отметил он.

В свою очередь, областной оперштаб рассказал в своем телеграм-канале о фейковых звонках, которые якобы поступают от территориальной обороны. Злоумышленники призывают граждан в срочном порядке покинуть регион.

В местном оперштабе заверили, что территориальная оборона не осуществляла никаких звонков. Там объяснили, что вражеские силы просто пытаются вызвать панику среди мирного населения. Граждан попросили ориентироваться только на официальные источники.

В ночь на 1 июня украинские боевики начали обстрел города Шебекино Белгородской области. В результате атаки восемь человек пострадали. Обстановка в районе сложная, идут обстрелы, слышны звуки боя.

Губернатор рассказал, что регион планируют покинуть 200 человек, их направят в Пензу. Позже еще 600 переправят в Калугу и Ярославль.

Гладков также сообщил, что в регионе подключили дополнительный номер телефона для обращения жителей Шебекинского округа. Так, попросить о помощи можно по многоканальному номеру 122.

