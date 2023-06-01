Школьников из Шебекинского городского округа освободили от сдачи ЕГЭ из-за обстрелов

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Школьников из Шебекинского городского округа освободили от сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за обстрелов со стороны украинской армии. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Доложил президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о ситуации на границе. Принято решение, что школьники из Шебекинского городского округа сдавать экзамены не будут", – поделился глава региона.

По словам Гладкова, власти занялись проработкой механизма, который позволит детям из Шебекинского округа поступить в университеты без ЕГЭ.

За последнее время обстрелы Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины стали происходить чаще. В этой связи местные власти приняли решение вывезти детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Первые 300 ребят уже отправились в Воронеж.

В четверг, 1 июня, Гладков рассказал, что сегодня регион покинут 200 человек, их направят в Пензу. Позже еще 600 переправят в Калугу и Ярославль.

В регионе заработал дополнительный номер телефона для обращения жителей Шебекинского округа. Попросить о помощи в выезде можно по многоканальному номеру 122.