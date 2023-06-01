ВС РФ помешали попытке ВСУ совершить теракт в районе Шебекина Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия помешала попытке украинских сил совершить теракт в районе Шебекина Белгородской области. Министерство обороны РФ рассказало об этом в своем официальном телеграм-канале.

"Сегодня утром ВС РФ совместно с подразделениями Пограничной службы и другими подразделениями ФСБ России сорвана новая попытка киевского режима провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино Белгородской области", – говорится в публикации.

Уточняется, что после интенсивного обстрела Белгородской области вражеские формирования около 03:00 по московскому времени попытались проникнуть на российскую территорию в районе Новой Таволжанки и пункта пропуска "Шебекино". По информации оборонного ведомства, они действовали силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками.

ВС РФ отразили три атаки ВСУ. С помощью авиации Западного военного округа нанесено одиннадцать ударов по позициям украинских боевиков. Ракетными войсками и артиллерией выполнено 77 огневых задач, тяжелыми огнеметными системами произведено два удара.

В ведомстве подчеркнули, что нарушения государственной границы допущено не было. Удалось ликвидировать свыше 30 террористов, четыре бронемашины, реактивную систему залпового огня "Град" и пикап.

В ночь на 1 июня ВСУ атаковали город Шебекино Белгородской области. В результате обстрела восемь человек пострадали. Сейчас в районе обстоит сложная ситуация.

Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что в этой связи регион планируют покинуть 200 человек, их направят в Пензу. Позже еще 600 переправят в Калугу и Ярославль.

Он также добавил, что в Белгородской области подключили дополнительный номер телефона для обращения жителей Шебекинского округа. Попросить о помощи можно по многоканальному номеру 122.



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