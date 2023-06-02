Число пострадавших при обстреле Шебекина 1 июня выросло до 16

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Число пострадавших при обстреле Шебекина Белгородской области 1 июня выросло до 16, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Погибших нет. К сожалению, к 12 пострадавшим ранее добавились еще 4 человека. Всех доставили в городскую больницу № 2 Белгорода, где врачи им оказывают всю необходимую медицинскую помощь", – отметил глава Белгородской области.

По словам Гладкова, в настоящее время уточняется количество разрушенных и поврежденных зданий и автомобилей.

Он также уточнил, что при обстреле повреждения получили три административных здания, общежитие, 10 предприятий и коммерческих объектов. В городе полностью отсутствует электроснабжение и водоснабжение.

Вооруженные силы Украины в ночь на 1 июня атаковали город Шебекино Белгородской области. Сейчас в районе обстоит сложная ситуация.

Под обстрелами украинской стороны повреждения получили четыре многоквартирных дома, 18 частных домовладений, три административных здания, здание сельскохозяйственного предприятия и другие объекты.

Губернатор региона рассказал о гибели двух женщин при обстреле участка автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа. Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили.

По словам Гладкова, более 850 снарядов прилетели в Шебекинский округ 1 июня. Он подчеркнул, что такой ситуации в регионе еще не было. Позже он заявил, что на восстановление 10 пострадавших в Шебекине от обстрелов предприятий нужны 13 миллиардов рублей.

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