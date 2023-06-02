Более 850 снарядов прилетели в Шебекинский округ Белгородской области 1 июня

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Свыше 850 снарядов прилетели в Шебекинский округ Белгородской области 1 июня, заявил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, было достигнуто рекордное количество с начала обстрелов.

"Шебекино. Если сравнивать со вчерашним днем, то, конечно, спокойнее. У нас вчера более 850 снарядов упало на округ, мы еще ни разу с такой ситуацией не сталкивались, поэтому, сравнивая с сегодняшним днем, положительная динамика есть", – цитирует его ТАСС.

В ночь на 1 июня Вооруженные силы Украины атаковали город Шебекино Белгородской области. Сейчас в районе обстоит сложная ситуация. Гладков сообщал, что за сутки пострадали 12 человек.

В результате вражеской атаки повреждения получили четыре многоквартирных дома, 18 частных домовладений, три административных здания, здание сельскохозяйственного предприятия.

Позднее губернатор рассказал о гибели двух женщин при обстреле участка автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа. Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили.



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