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13:09

Оперштаб Белгородской области опроверг информацию о новой попытке прорыва украинских ДРГ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Оперативный штаб Белгородской области назвал фейком информацию о новой попытке прорыва украинских диверсантов в регион. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это фейк", – заявили сотрудники оперштаба.

До этого ряд телеграм-каналов сообщал, что украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) в данный момент атакуют рубежи региона.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что не менее пяти ДРГ попали на территорию региона с начала специальной военной операции на Украине.

Украинская ДРГ попала на территорию Грайворонского городского округа Белгородской области 22 мая. В регион были привлечены силы военных, пограничников, сотрудники Росгвардии и ФСБ РФ для ликвидации боевиков.

В Минобороны РФ отметили, что российские военные ликвидировали более 70 человек, которые осуществляли деятельность под эгидой украинской ДРГ.

Позже в СМИ сообщалось, что на Украине признали роль Вооруженных сил Украины в атаке диверсантов на Белгородскую область.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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