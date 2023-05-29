Гладков заявил о заходе пяти ДРГ на территорию Белгородской области с начала СВО

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Не менее пяти украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) попадали в Белгородскую область с начала спецоперации. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Мы живем в условиях фактически войны. Нравится кому – не нравится, а она идет. Противник заходит, у нас заходили до последних событий в Грайвороне пять ДРГ", – поделился Гладков.



Украинская ДРГ попала на территорию Грайворонского городского округа Белгородской области 22 мая. Для ликвидации группировки в регион привлекли силы военных, пограничников, а также сотрудников Росгвардии и ФСБ.

В Минобороны заявили, что бойцы РФ ликвидировали свыше 70 человек, осуществлявших деятельность под эгидой украинской ДРГ.

Позже в прессе сообщалось, что на Украине признали роль ВСУ в атаке диверсантов на Белгородскую область.