Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Нападение украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на Белгородскую область является тревожным сигналом для американских властей из-за возможного вовлечения США в боевые действия. Таким мнением поделился политолог, ведущий научный сотрудник Института Куинси в Вашингтоне Анатоль Ливен в своей статье для Responsible Statecraft.

По его словам, этот инцидент показывает, насколько киевские власти считают себя вправе игнорировать мнение Вашингтона и продолжать получать огромную военную помощь.

Политолог отметил, что атака ДРГ совпала с решением США поставить Украине истребители F-16 и заявлением начальника украинской разведки Кирилла Буданова о причастности Киева к некоторым диверсионным актам в РФ.

Так, по мнению Ливена, оба события могут привести к серьезной эскалации на фоне растущей неконтролируемости Киева со стороны Вашингтона.

Автор статьи добавил, что американская военная помощь вместо усиления влияния США делает их зависимыми от политики "клиента".

В заключение Анатоль Ливен призвал администрацию американского президента Джо Байдена помнить, что в первую очередь она ответственна перед народом США и не имеет права подвергать его опасности из-за прямого вовлечения в конфликт.

Члены украинской ДРГ совершили атаку на территорию Грайворонского городского округа Белгородской области 22 мая. Для ликвидации группировки в регион привлекли силы военных, пограничников, а также сотрудников Росгвардии и Федеральной службы безопасности РФ.

В Минобороны сообщили, что военнослужащие армии РФ ликвидировали более 70 человек, осуществлявших деятельность под эгидой украинской ДРГ.

Позднее в СМИ появилась информация о том, что в Киеве признали роль Вооруженных сил Украины в атаке диверсантов на Белгородскую область.

Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк заявил, что не владеет информацией, где украинские диверсанты смогли достать американское вооружение.

Американский генерал Марк Милли, в свою очередь, заявил, что Соединенные Штаты просили Украину не применять американское вооружение для атак по российским территориям.