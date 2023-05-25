В Киеве заявили, что не знают, где ДРГ взяла оружие США для атаки на Белгородскую область

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк заявил, что не владеет информацией, где украинские диверсанты смогли достать американское вооружение, которое затем применялось во время нападения на Белгородскую область. Об этом он сообщил в интервью Politico.

Он добавил, что западная военная помощь предназначается исключительно войскам ВСУ. По его словам, ведется контроль за "каждой пулей", в том числе западными союзниками Украины.

Черняк заявил, что диверсанты действуют самостоятельно, однако признал, что украинская разведка поддерживает с ними контакты.

Члены украинской ДРГ совершили атаку на территорию Грайворонского городского округа Белгородской области 22 мая. Для ликвидации группировки в регион привлекли силы военных, пограничников, а также сотрудников Росгвардии и Федеральной службы безопасности РФ.

В Минобороны сообщили, что военнослужащие армии РФ ликвидировали более 70 человек, осуществлявших деятельность под эгидой украинской ДРГ.

Позднее в СМИ появилась информация о том, что в Киеве признали роль Вооруженных сил Украины в атаке диверсантов на Белгородскую область.