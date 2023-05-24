В Белом доме не поддержали использование оружия США для "вылазок" в РФ

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Американские власти не поддерживают применение Украиной поставляемого оружия для "вылазок" на территорию России. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя события в Белгородской области.

"Мы чертовски ясно даем понять, что не поддерживаем применение (военной. – Прим. ред.) техники американского производства для атак внутри России. И мы ясно даем это понять, в том числе (в диалоге. – Прим. ред.) с украинцами", – цитирует его ТАСС.

Вместе с тем представитель Белого дома добавил, что власти США изучают свидетельства использования украинскими диверсантами американского оружия при атаке на Белгородскую область, произошедшую 22 мая.

Согласно последней информации, в результате нападения на российский регион погиб один человек. Еще одна женщина скончалась при транспортировке населения на безопасное расстояние из-за сердечной недостаточности. 13 человек получили ранения и травмы.

Совершившие нападение на Белгородскую область члены украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) были ликвидированы военными Минобороны России. По информации ведомства, их оказалось более 70 человек.

