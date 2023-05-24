Белгородский губернатор заявил о наличии вопросов к МО РФ из-за атаки диверсантов

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

У белгородских властей есть вопросы к Минобороны РФ после проникновения в область диверсантов, а также обстрелов территории региона, заявил губернатор Вячеслав Гладков во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте".

Один из жителей спросил у главы Белгородской области, почему в регионе "дырявая граница", хотя спецоперация идет уже полтора года и, по словам властей, "все под контролем".

"Противник доходит до райцентра практически на танках, минуя три села. Разве нельзя попросить Минобороны и федеральные власти усилить безопасность региона, если у нас все плохо?" – спросил мужчина.

В ответ Гладков заявил, что у него больше вопросов к военному ведомству, чем у жителей. Главной задачей силовых структур он назвал обеспечение безопасности жителей и отметил, что из допущенных ошибок надо сделать выводы.

Члены украинской ДРГ совершили атаку на территорию Грайворонского городского округа Белгородской области 22 мая. Для ликвидации группировки в регион привлекли силы военных, пограничников, а также сотрудников Росгвардии и Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

Местные власти сообщили, что жертвой происшествия стал житель села Козинка. Еще одна женщина 1941 года рождения погибла от сердечной недостаточности при эвакуации населения на безопасное расстояние. 13 человек получили ранения и травмы.

В Минобороны сообщили, что военнослужащие армии РФ ликвидировали более 70 человек, осуществлявших деятельность под эгидой украинской ДРГ.

На фоне атаки в ООН призвали не допустить эскалации конфликта. Как сообщили в организации, там ознакомились с заявлениями представителей как Москвы, так и Киева.