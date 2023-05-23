В ООН призвали не допустить эскалации в связи с событиями в Белгородской области

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ООН призывает не допустить эскалации конфликта на фоне атаки украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на Белгородскую область. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

Он пояснил, что в организации с обеспокоенностью наблюдают за событиями в регионе России. Там ознакомились с заявлениями представителей как Москвы, так и Киева. При этом подтвердить или опровергнуть сообщения в СМИ он отказался.

"Мы, однако, призываем все стороны обеспечить, чтобы не было эскалации или распространения боевых действий, а также призываем воздержаться от действий и риторики, которая может привести к дальнейшему росту напряженности", – цитирует Дюжаррика ТАСС.

Члены украинской ДРГ совершили атаку на территорию Грайворонского городского округа Белгородской области 22 мая. Для ликвидации группировки в регион привлекли силы военных, пограничников, а также сотрудников Росгвардии и Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

Жертвой происшествия стал местный житель села Козинка. Еще одна женщина 1941 года рождения погибла от сердечной недостаточности при эвакуации населения на безопасное расстояние. 13 человек получили ранения и травмы.

На фоне произошедшего в Белгородской области был объявлен режим контртеррористической операции (КТО). Следственный комитет (СК) России возбудил по факту произошедшего уголовное дело по шести статьям.

По информации, позже предоставленной министерством обороны России, военнослужащие армии РФ ликвидировали более 70 человек, осуществлявших деятельность под эгидой украинской ДРГ. Оставшиеся диверсанты, согласно данным ведомства, вернулись на территорию Украины.

