Захарова заявила, что РФ будет жестко пресекать любые террористические вылазки украинцев

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Россия продолжит пресекать любые террористические атаки, как было в случае с диверсантами в Белгородской области. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Налет диверсантов 22 мая на Белгородскую область, рассчитанный на создание у натовских кураторов киевского режима ложного впечатления о некой высокой боеспоспособности ВСУ и так далее, это все провалилось", – передает ее слова ТАСС.

Захарова также отметила, что затмить победу в Артемовске ни у кого не получится.

Члены украинской ДРГ атаковали территорию Грайворонского городского округа Белгородской области 22 мая. Для ликвидации группировки в регион привлекли силы военных, пограничников, а также сотрудников Росгвардии и ФСБ РФ.

Местные власти сообщили, что жертвой происшествия стал житель села Козинка. Еще одна женщина 1941 года рождения погибла от сердечной недостаточности при эвакуации населения на безопасное расстояние. 13 человек получили ранения и травмы.

В Минобороны заявили, что военнослужащие армии РФ ликвидировали более 70 человек, осуществлявших деятельность под эгидой украинской ДРГ.