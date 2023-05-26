МИД РФ выразил протест США из-за высказываний помощника Байдена об ударах Киева по России

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МИД РФ выразил протест американскому посольств в Москве из-за высказываний помощника по национальной безопасности президента США Джейка Салливана, фактически одобрившего удар Киева по территории Крыма и Белгородской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Подчеркнуто, что уверения американских официальных лиц о том, что США не поощряют подобные атаки на Россию, лицемерны и лживы, учитывая прямые материальные доказательства использования поставляемых для нужд ВСУ Пентагоном вооружений и техники для подготовки и осуществления террористических актов украинскими боевиками", – указано в заявлении.

В МИД РФ также отметили, что враждебные действия США ввергли российско-американские отношения в глубокий кризис, который может угрожать непредсказуемыми последствиями. Вашингтону необходимо усвоить, что любая агрессия будет встречена противодействием с российской стороны, подчеркнули в ведомстве.

Ранее Салливан заявил, что власти США не вводили ограничений на использование украинской армией оружия для ударов по Крыму. Как подчеркнул помощник Байдена, США считают Крым "территорией Украины", однако не поддерживают использование вооружений НАТО для ударов вглубь России.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заверил, что армия страны не будет использовать истребители F-16 для ударов по России. Президент США Джо Байден заявил, что самолеты также не будут применять в ходе предстоящего контрнаступления ВСУ.