Зеленский заверил Байдена, что не будет использовать F-16 на территории РФ

Фото: 123RF/evrenkalinbacak

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что Киев не будет использовать истребители F-16 для ударов по российской территории. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита G7 заявил президент США Джо Байден.

"Я имею категорические заверения Зеленского, что они не будут использовать их для продолжения и перехода на российскую географическую территорию", – цитирует его РИА Новости.

Глава Белого дома также отметил, что западные самолеты не будут использоваться в предстоящем контрнаступлении Киева, однако начнут применяться в более долгосрочной перспективе для нанесения ударов по штабам ВС РФ.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с союзниками, какие страны поставят военные самолеты Украине.

Он также рассказал, что Джо Байден поддерживает усилия союзников по подготовке украинских пилотов к применению в конфликте F-16 и других истребителей.

