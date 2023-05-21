Салливан заявил, что США не ограничивали ВСУ в использовании оружия для ударов по Крыму

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Власти США не вводили ограничений на использование украинской армией оружия для ударов по Крыму. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы не устанавливали каких-либо ограничений для Украины для ударов по территориям в пределах ее международно-признанных границ", – сказал он в эфире CNN.

Салливан подчеркнул, что США считают Крым "территорией Украины". Однако не поддерживают использование вооружений НАТО для ударов вглубь России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что армия страны не будет использовать истребители F-16 для ударов по России. Американский лидер Джо Байден, ссылаясь на слова Зеленского, заявил, что самолеты также не будут применять в ходе предстоящего контрнаступления ВСУ.

