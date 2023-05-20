Экс-советник Пентагона заявил, что ВС РФ захватят Одессу и Харьков в результате контрудара

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Харьков и Одесса отойдут к России после ответного удара на контрнаступление ВСУ, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор на своем Youtube-канале.

"Я думаю, что русские начнут действовать, они будут делать это обдуманно и осторожно, максимально используя свои высокоточные дальнобойные ракеты, а также, очевидно, в полной мере используя превосходство в воздухе. <…> Я бы не ожидал внезапного блицкрига как такового, но Одесса и Харьков точно попадут под контроль Москвы", – сказал Макгрегор.

По словам полковника, высока вероятность, что Украина истощила последние людские и военно-технические резервы. В ближайшее время украинская армия не сможет бороться с Россией, подчеркнул Макгрегор.

Как уточнил экс-советник главы Пентагона, новое наступление Вооруженных сил России, которое выведет эти города из-под власти Киева, практически неизбежно.

Ранее американские эксперты заявили, что Россия будет массово сбивать истребители F-16 в зоне СВО. Уточняется, что такой возможностью обладают самолеты Су-35, МиГ-31 и Су-57. При этом, как подчеркнули специалисты, подобное произойдет из-за отсутствия у F-16 технологий малозаметности.

Самолет F-16 – однодвигательный истребитель, разработанный в 1970-х годах как более дешевый и облегченный аналог тяжелого F-15, составлявшего элиту ВВС США.